Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Oyunculukları Twitter'ı salladı
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Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Oyunculukları Twitter'ı salladı

20.03.2021 07:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 08:01
Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Oyunculukları Twitter'ı salladı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda dün akşam 29. yeni bölümüyle ekrana geldi. Peş peşe vedaların yaşandığı bölümde Kumru karakterini oynayan Aslıhan Gürbüz ve eşi Fahri'yi canlandıran Bülent Seyran diziden ayrıldı. Vedasıyla herkesi hüzünlendiren ikili Twitter'da da gündem oldu.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın dün akşam ekrana gelen bölümüne vedalar damga vurdu.

KUMRU, FAHRİ'NİN HER ŞEYİ BİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Çocukluğundan bu yana yaşadığı acı olaylardan dolayı hayata küsen Kumru, başına gelen olayları atlattı ve bunlarla savaşmayı öğrendi. Sorunlarını çözen Kumru'nun en büyük derdi ise yaşadıklarını eşi Fahri'nin bilmiyor olmasıydı. Ancak Fahri'nin her şeyi en başından beri bildiği ama Kumru üzülmesin diye konuyu hiç açmadığı ortaya çıktı.

AŞKLARI TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Kumru ve Fahri'nin aşkı başta Doktor Hanım olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Diziden ayrılan Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran'ın başarılı oyunculuk performansı Twitter'da da gündem oldu.

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