Aslıhan Gürbüz'ün eski mesleğini duyanlar şaşkınlık yaşadı
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün eski mesleği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun oyunculuk kariyerinden önce muhasebecilik yaptığı öğrenildi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuk kariyerinden önceki mesleği ortaya çıktı.
MESLEĞİNİ DUYANLAR ŞAŞIRDI
TV8 ekranlarından Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral gibi isimlerle birlikte izleyici karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz'ün muhasebe okuduğu öğrenildi. Geçmişte muhasebecilikle uğraşan ünlü oyuncunun, mesleğini duyanlar şaşkınlık yaşadı.
YEDİ SENEDE 4 AMELİYAT GEÇİRDİ
Yedi sene içinde 3 sakatlık ve 4 ameliyat geçiren Aslıhan Gürbüz, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlatmıştı: "Dile kolay 2 bel fıtığı ameliyatı, 2 adet köprücük kemiği platini takma-çıkarma, 1 adet fizik tedavisi, 7 ay süren donuk ve çatlak omuz, bir adet diz kapağında kemik iliği ödemi ve menüsküs yırtığı ve yıllar önceki trafik kazamdan yadigar boyun düzleşmem. Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum." Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi izleyicilerin beğenisini kazanan yapımlarda rol alan Aslıhan Gürbüz, Bir Bulut Olsam dizisi ile şöhreti yakalamıştı.