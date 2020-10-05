Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

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Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Aslıhan Gürbüz 1983, Çanakkale doğumludur. Yahşi Cazibe dizisiyle 38. Altın Kelebek Ödüllünü kazanan Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbü zhangi dizilerde rol oynadı? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?
Meral Okay'ın kaleme aldığı Bir Bulut Olsam dizisi ile tanına oyuncu Aslı Gürbüz, yarattığı karakterler ile başarısını ispatladı. Peki, Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir.
ASLIHAN GÜRBÜZ BOY VE KİLOSU NEDİR?
Boy:1.65 cm
Kilo: 65
ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Filmografi
2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter
2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu
2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu
2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu
2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu
2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter
2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter
2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter
2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu
Tiyatro[değiştir | kaynağı değiştir]
Tiyatro
Yıl Başlık Rolü Notlar
2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu
Ödüller
Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Dizi-Film
2011 38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Yahşi Cazibe
2011 Antalya Televizyon Ödülleri AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları
ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİSİ KİM?
Özel hayatını gizli tutmaya dikkat eden Gürbüz, 2014 arasında kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile evliydi. Daha sonra Gürbüz, 1 yılı aşkın süredir aşk yaşadığı serbest dalışçı Engin Ünal'la aşk yaşadı.