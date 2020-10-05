Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

05.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:46
Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Aslıhan Gürbüz 1983, Çanakkale doğumludur. Yahşi Cazibe dizisiyle 38. Altın Kelebek Ödüllünü kazanan Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbü zhangi dizilerde rol oynadı? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?

Meral Okay'ın kaleme aldığı Bir Bulut Olsam dizisi ile tanına oyuncu Aslı Gürbüz, yarattığı karakterler ile başarısını ispatladı. Peki, Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir.

ASLIHAN GÜRBÜZ BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy:1.65 cm

Kilo: 65

Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Filmografi

2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu

2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu

2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter

2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter

2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter

2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu

Tiyatro[değiştir | kaynağı değiştir]

Tiyatro

Yıl Başlık Rolü Notlar

2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu

Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

Ödüller

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Dizi-Film

2011 38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Yahşi Cazibe

2011 Antalya Televizyon Ödülleri AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları

ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİSİ KİM?

Özel hayatını gizli tutmaya dikkat eden Gürbüz, 2014 arasında kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile evliydi. Daha sonra Gürbüz, 1 yılı aşkın süredir aşk yaşadığı serbest dalışçı Engin Ünal'la aşk yaşadı.

Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir?

İlgili Haberler

Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı?
Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı?
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
İyi Günde Kötü Günde 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler?
İyi Günde Kötü Günde 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler?
Haber Yorumları (3)
MÜRVET: merveeee çok iyi oyuncu ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜŞRA T.: me olursa olsun benim için merve aksak:))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VB: bir bulut olsamdan beri takip ediyorum çok başarılı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Berat Albayrak Abdulhekin Ayhan
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Samatta Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aslıhan gürbüz kimdir?Aslıhan Gürbüz nereli?Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim? Aslıhan Gürbüz boy ve kilosu nedir? - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 15:12:09. #1.14#
title