Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Aslıhan Güner biyografisi! - Haberler
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Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Aslıhan Güner biyografisi!

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Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Aslıhan Güner biyografisi!

Uzak Şehrin Masalı dizisinde Umay karakterine hayat veren Aslıhan Güner'in hayatı merak edildi. En son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde oynamış ve Yıldız karakterine hayat vermişti. Peki, Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Aslıhan Güner dizi ve filmleri neler? Aslıhan Güner hayatı ve biyografisi nedir?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Uzak Şehrin Masalı dizisinde Umay karakterine hayat veren Aslıhan Güner'in hayatı merak edildi. En son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde oynamış ve Yıldız karakterine hayat vermişti. Peki, Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Aslıhan Güner dizi ve filmleri neler? Aslıhan Güner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, en son Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermiştir. Aslıhan Güner, 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

ASLIHAN GÜNER DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Yıldız) (TV Dizisi)

2017 – Diriliş Ertuğrul (Karaca Hatun) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – Selam: Bahara Yolculuk (Sevgi Yüce) (Sinema Filmi)

2014 – Sungurlar (Leyla) (TV Dizisi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2014 – Kızıl Elma (Azra) (TV Dizisi)

2013 – Her Şey Yolunda Merkez (Yasemin) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Esma) (TV Dizisi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Şefkat Tepe (Leyla) (TV Dizisi)

2008 – Sonsuz Merhamet (Henna) (TV Filmi)

2007 – Yuvamı Yıkamazsın (Pelin) (Sinema Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2007 – Yine Bana Kalasın (Menekşe) (TV Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Küçük Hilal) (TV Dizisi)

2007-2008 – Asi (Gonca) (TV Dizisi)

2006 – Çemberimde Gül Oya (Dilek) (TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (TV Dizisi)

2006 – Selena (Demeter) (TV Dizisi)

2006 – Geceler Yarim Oldu (Gülcan) (Sinema Filmi)

2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2006 – Eksi 18 (Tv Dizisi)

2005 – The İmam (Zehra) (Sinema Filmi)

2004 – En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Zeynep-Nazlı) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası/Sır Dünyası (Nazlı) (TV Dizisi)

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Haber: Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Aslıhan Güner biyografisi! - Haberler
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