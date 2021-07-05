Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli?
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Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli?
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Magazin dünyasının yakından tanıdığı Aslıhan Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli? Aslıhan Doğan Turan mesleği nedir? Aslıhan Doğan Turan hayatı ve biyografisi nedir?

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğmuştur. Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızı olarak da tanınmaktadır. Peki, Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli? Aslıhan Doğan Turan mesleği nedir? Aslıhan Doğan Turan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğdu. Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızı olarak da tanınıyor. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile geçen yıl evlendi.

Yakın zamanda doğum yapan Aslıhan Doğan, Arda Turan ile Arda Hamza Turan'ı kucağına aldı. Kahverengi gözlere ve siyah saçlara sahip olan Aslıhan Doğan, yay burcudur.

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