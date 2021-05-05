Aslıhan Doğan Turan: Gerçek Aslıhan'ı göstermek istiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslıhan Doğan Turan: Gerçek Aslıhan'ı göstermek istiyorum

Aslıhan Doğan Turan: Gerçek Aslıhan'ı göstermek istiyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak olan Aslıhan Doğan Turan, ilk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür etti ve gelen soruları yanıtladı.

Kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak olan Aslıhan Doğan Turan, ilk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür etti ve gelen soruları yanıtladı. En çok sorulan sorunun, "Videolarında Arda da olacak mı?" olduğunu söyleyen Turan, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Evet, Arda da olacak, ancak ben onun özel alanını işgal etmek istemiyorum. Ama arada normalde ona sorulmayan sorulardan oluşan küçük eğlenceli videolarım olacak."

"GERÇEK ASLIHAN'I GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Daha önce katıldığı bazı YouTube kanallarındaki programlardan sonra bu konuda yoğun talep aldığını vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, "Meğer benimle ilgili çok farklı bir algı varmış. Ben o algıyı değiştirmişim ve o günden sonra 'biz gerçek Aslıhan'ı tanımıyormuşuz, daha fazla göz önünde olmalısın' gibi yorumlar aldım" dedi.

"GS MAÇLARINI BİRAZ DİKEN ÜZERİNDE İZLİYORUM"

"Galatasaray maçlarını izliyor musun" sorusuna, "Evet, tabii ki izliyorum" diye yanıt veren Turan, şunları ekledi: "Her maçı inşallah yeneriz diye izliyorum ama benim için en önemli şey eşimin sağlıklı bir şekilde dönmesi, o yüzden diken üzerinde izliyorum biraz."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Gomes Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aslıhan Doğan Turan: Gerçek Aslıhan'ı göstermek istiyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:53:50. #1.14#

title