Aslıhan Doğan'dan, Arda-Berkay Kavgasıyla İlgili Açıklama!

Arda Turan ile dünya evine giren Aslıhan Doğan, Berkay ile Arda Turan kavgası hakkında konuşarak, "Geçirdiğimiz günleri eşim anlattı. Mahkeme süreci var, neyin ne olduğu ortaya çıkar." dedi.

"BENİ ÇOK ALAKADAR ETMİYOR"

Sözlerine devam eden Aslıhan Doğan, "Geçirdiğimiz günleri eşim anlattı. Mahkeme süreci var, neyin ne olduğu ortaya çıkar. Dışarıdan gelen yorumlarla çok ilgilenen bir insan değilim. Benim eşime güvenim ortada. Ben görüşümü ilk günden belli ettim. Eşimin sonuna kadar arkasındayım, bu hep böyle olacak. Ben çekirdek ailemle ve bu insanların düşünceleriyle ilgiliyim. Oradan buradan gelen şeyler beni çok alakadar etmiyor." ifadelerini kullandı.