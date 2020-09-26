Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
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Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?

26.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:43
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?

Magazin dünyasında gündeme gelen Aslı Turanlı'nın kariyeri, mesleği, kim olduğu çok merak ediliyor. Sergen Yalçınla ismi anılan Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Magazin ve spor dünyasını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sergen Yalçın'ın ismi Aslı Turanlı ile anıldı. Peki Aslı Turanlı kimdir, nereli, mesleği ne?

ASLI TURANLI KİMDİR?

1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Aslı Turanlı

Aslı Turanlı doğum tarihi : 5 Ağustos 1994

Aslı Turanlı kaç yaşında : 26 yaşında

Aslı Turanlı mesleği ne : Oyuncu

Aslı Turanlı burcu ne : Aslan

Aslı Turanlı boyu kaç : 1,72 metre

Aslı Turanlı kilosu kaç : 58 kg

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti.

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