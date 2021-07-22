Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli? Aslı Turanlı biyografisi!

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna giren Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli? Aslı Turanlı mesleği nedir? Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi nedir?

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı. Peki, Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli? Aslı Turanlı mesleği nedir? Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ASLI TURANLI KİMDİR?

1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.