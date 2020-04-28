Aslı Turanlı'dan Kardashian'a sert tepki!
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Aslı Turanlı'dan Kardashian'a sert tepki!

Kanal D'nin sevilen yüzü Aslı Turanlı, Kim Kardashian'ın geçtiğimiz gün Türklerin sözde Ermeni soykırımı yaptığını iddia eden paylaşımına sert tepki gösterdi.

Aslı Turanlı'dan Kardashian'a sert tepki!
28.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:41

Turanlı, "Asılsız iddialarla gündemi doldurarak insanları kutuplaştırmak yerine birlik olmaya ihtiyacımız var" dedi.

24 Nisan 1915 Ermeni Olayları hakkında sosyal medya hesabında geçtiğimiz gün skandal bir paylaşımda bulunan Ermeni asıllı Kim Kardashian, Türklerin Ermeni soykırımı yaptığını iddia etti. Kim Kardashian'ın toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü, Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları da öldürdü şeklinde bir paylaşım yapması Türkleri ayağa kaldırdı. Kanal D'nin sevilen yüzü Aslı Turanlı da Kardashian'a sert tepki gösterdi. Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok Ermeni arkadaşı olduğunu ve yurtdışında yaşayan Ermeni arkadaşlarının Türkiye'ye geldiğinde onları güzel ağırlayarak Ayasofya gibi tarihi yerleri ve müzeleri gezdirdiğini anlattı. Turanlı, "İçinde bulunduğumuz bu hassas zaman diliminde gündemi bu gibi asılsız iddialarla doldurmak oldukça saçma. Sağlık, barış ve sevgidir bizi kurtaracak olan. Gündemi Ermeni soykırımı gibi asılsız iddialarla doldurmak insanları kutuplaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Kutuplaşmaya değil birlik olmaya ihtiyacımız var" diyerek Kardashian'ın paylaşımına tepki gösterdi. Turanlı, Kardashian'ın, kardeşi ile saç saça baş başa kavga etmesine gönderme yaparak, "Babanız Ermeni olduğu için buna inanarak büyümüş olabilirsiniz ama kardeşinizle kavga edeceğinize doğru bilgiler okumayı denemelisiniz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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