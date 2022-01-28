Aslı kurttur kurt yavrusu kurt olur Türküsü sözleri nelerdir? Aslı kurttur kurt yavrusu kurt olur ne demek? 'Aşağıdan Yusuf Paşam Geliyor' sözleri

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Aslı kurttur kurt yavrusu kurt olur Türküsü sözleri nelerdir? Aslı kurttur kurt yavrusu kurt olur ne demek?

ASLI KURTTUR KURT YAVRUSU KURT OLUR (AŞAĞIDAN YUSUF PAŞAM GELİYOR) TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Aşağıdan Yusuf Paşam Geliyor

Düşmanına Karşı Koyan Mert Olur

Şahin Kocasa Da Vermez Avını

Aslı Kurttur Kurt Yavrusu Kurt Olur

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Küheylanım Yedim Yedim Yederler

Olanca Malımı Talan Ederler

Heves Güves Yaptırdığım Odalar

Korkarım Ki Düşman Konar Yurt Olur

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Der Dadaloğu'm Da Göründü Dağlar

Aşiret Kavgasını Görenler Ağlar

Bre Benim Öldüğüme Gam Yemem Beyler

Korkarım Ki Zalım Düşman Üstümüze Mert Olur

YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, ekonomik tetikçilik yapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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