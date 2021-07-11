Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
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Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı

Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'nın Nazilli ilçesi devlet hastanesinde görevli 20 yıllık hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu (40) tedavi gördüğü kanser hastalığından yaşamını yitirdi.

AYDIN'nın Nazilli ilçesi devlet hastanesinde görevli 20 yıllık hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu (40) tedavi gördüğü kanser hastalığından yaşamını yitirdi. Hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından Şahinoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evli, 2 çocuk annesi hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu, 4,5 yıldır kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şahinoğlu'nun ölümü yakınları, meslektaşları, hastanedeki çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Aslı Yakut Şahinoğlu için bugün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ferah Arslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka, hastanede görev yapan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanları ile Şahinoğlu'nun eşi İbrahim Şahinoğlu, çocukları Ela Şahinoğlu ve Eren Şahinoğlu ile yakınları katıldı. Hastane İmamı Hamdi Uysal'ın Kuran'ı Kerim okumasının ardından törene katılanlardan helallik istedi.

Şahinoğlu'nun cenazesi daha sonra Yıldıztepe Camii'ne götürülüp, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından Köşk İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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