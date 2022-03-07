Aslı Enver, uzun süredir birlikte olduğu Önder Öztarhan ile ilk kez görüntülendi - Haberler

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Aslı Enver, uzun süredir birlikte olduğu Önder Öztarhan ile ilk kez görüntülendi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı yönünde haberlerle gündeme gelen Aslı Enver'in ilişkisi belgelendi. Özel hayatlarıyla ilgili konuşmayan ikili, bir mekanda baş başa görüntülendi.

Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Enver, ilişkisi sır gibi saklıyor.

İLİŞKİ BELGELENDİ

İlişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmayan ve her fırsatta soruları yanıtsız bırakan ikili, birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşuyor. Ancak ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi. Gossippasta'nın Instagram hesabından yayınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konu konuşarak yemek yediği görülüyor.

Aslı Enver, uzun süredir birlikte olduğu Önder Öztarhan ile ilk kez görüntülendi

Aslı Enver, uzun süredir birlikte olduğu Önder Öztarhan ile ilk kez görüntülendi

Aslı Enver, uzun süredir birlikte olduğu Önder Öztarhan ile ilk kez görüntülendiÖnder Öztarhan

Kaynak: Gossippasta

Ecem Altan
Ecem Altan
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