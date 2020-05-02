Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi
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Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi

Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi
02.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:44

Ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı

Oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde pek çok meslektaşı gibi hayranlarıyla iletişimde olabilmek için Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

"MALUM HEPİMİZ EVDEYİZ..."

Enver, önceki gün sosyal medyadan hayranlarına, "Malum hepimiz evdeyiz, hadi sor" ifadelerini kullanarak sevenlerinin sorularını yanıtladı.

"BUNUNLA İLGİLİ SORUN YAŞIYORDUM"

Aslı Enver, "Disleksi hastalığı (okuma ve öğrenme bozukluğu) sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz."

Kaynak: Snob Magazin

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