Aslı Baykal kimdir sorusu, son dönemde yaptığı açıklamalar ve siyasi duruşuyla gündeme gelen isimlerden biri olması nedeniyle sıkça merak ediliyor. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal, akademik ve siyasi geçmişiyle dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada aktif şekilde paylaştığı yorumlarla, "Aslı Baykal kaç yaşında, nereli?" gibi sorular da sık sık gündeme geliyor. Peki, Aslı Baykal kimdir? Aslı Baykal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, 1965 yılında ABD'nin Washington şehrinde doğmuştur. Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal ve Olcay Baykal'ın kızıdır. Akademik kariyerine tıp alanında başlamış, biyokimya profesörü olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmıştır.

Eğitimini tıp fakültesinde tamamladıktan sonra, Ankara Numune Hastanesi'nde görev almış ve biyokimya alanında uzmanlaşmıştır. Akademik kariyeri boyunca birçok bilimsel makale yayımlamış ve biyokimya profesörü unvanını elde etmiştir.

Aslı Baykal, 2025 yılında CHP'den istifa etmiş ve siyasi arenada bağımsız bir duruş sergilemiştir. Sosyal medya platformu X'te (@asliibaykal) aktif olarak görüşlerini paylaşmaktadır.

Kişisel yaşamında iki çocuk annesidir. Akademik ve siyasi kariyerinin yanı sıra, toplumsal konularda da aktif olarak görüş bildirmekte ve çeşitli platformlarda yazılar yayımlamaktadır.?

Son dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, Aslı Baykal'ın "İmamoğlu'na Yapılan Soruşturma Ülkenin Çok Yararınadır!" başlıklı bir açıklaması bulunmaktadır.