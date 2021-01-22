Aslı Baş'ın babası: Davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağım

MUĞLA'da 11 yıl önce bir turizmcinin villasının terasından düşerek ölen ve olayla ilgili gözaltına alınanların tamamının beraat ettiği manken Aslı Baş davasında, istinaf mahkemesi de ilk derece mahkemenin beraat kararını onadı.

MUĞLA'da 11 yıl önce bir turizmcinin villasının terasından düşerek ölen ve olayla ilgili gözaltına alınanların tamamının beraat ettiği manken Aslı Baş davasında, istinaf mahkemesi de ilk derece mahkemenin beraat kararını onadı. Baba Mehmet Baş, davayı Yargıtay ve AİHM'e kadar taşıyacağını belirtti.

Bodrum ilçesinde 11 yıl önce, 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer (63), oğulları Hakan Bayer (33), Volkan Bayer (31) ile Murat Umirov (42) beraat etti. Ailenin itirazıyla beraat kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf, davaya bakan ilk derece mahkemenin verdiği beraat kararını onayladı.Antalya'da yaşayan Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş (72) karara tepki gösterdi. Mehmet Baş, "Ben netice almak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ancak öncesinde Yargıtay'ın kararını bekleyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN