Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı - Haberler
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Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Youtube'de 3 milyon kez tıklanan aslan videosu yeniden gündem oldu. Videoda, aynı kafese bırakılan köpek yavrusu ile aslan yer alıyor. Normal şartlarda aslanın köpeği parçalaması beklenirken, ikili bu sefer dost oluyor.

Hayvanlar alemine ilişkin videolar gerek Youtube gerekse sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Youtube'da 3 milyondan fazla tıklanan aslan ve köpeğin videosu yeniden gümdem oldu.

TAM TERSİ OLDU

Videoda, sosis köpek olarak bilinen Abby'nin aslan ile aynı kafese konulduğu görülüyor. Normal şartlar altında aslanın Abby'yi saniyeler içerisinde parçalaması beklenirken, bu kez öyle olmuyor.

DOSTLUKLARI DUYGULANDIRDI

Aslan, karnının da tok olmasının yardımıyla kafesteki yeni arkadaşı Abby'ye kısa sürede ısınıyor. Abby de kendisinden kat be kat büyük olan yeni dostuna uyum sağlamakta pek zorlanmıyor. İkilinin bu halleri, görenlerin şaşırmasına neden oldu.

Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı - Haberler
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