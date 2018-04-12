Aslan'dan Miraç Kandili Mesajı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Miraç Kandilinin Türk-İslam alemine birlik, beraberlik, sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini dileyen Aslan mesajında, "İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaib kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet ve bereketi barındıran Miraç kandilini idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir. Miraç gibi kutsal gün ve geceler, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme, ümitsizlikten kurtulma, geleceğe ümitle bakma fırsatı ve imkanı vermektedir. Bizler bu mübarek gün ve geceler vesilesiyle dostluk ve birliğe daha çok önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Başta Hz. Muhammed (s.av) efendimiz olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, Onun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenme anlamına gelir. Bugün bize düşen miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Bu kutlu gecenin bütün İslam aleminin birlik ve beraberliğine; insanlığın adalet, huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dilerken, Miraç kandilinin tüm alemi İslama hayırlar getirmesini diliyor, birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP