Aslan'dan Dost'a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Güney Adıyaman Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sırrı Dost'u ziyaret etti.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Ejder Gürbüz, Güney Adıyaman Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sırrı Dost'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Adıyaman esnafının durumu ve Güney Adıyaman Kredi Kefalet Kooperatifi'nde yapılacak seçimler ele alındı.

AGAD Başkanı Aslan, yaptığı açıklamada misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken, yapılacak seçimin hayırlı olmasını diledi.

Güney Adıyaman Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Dost konuşmasında; ziyaretlerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanım ve Ejder kardeşimde geldi. Bizleri de ziyaret ettiler. Destek ziyaretleri günbegün artmaktadır. Halkın teveccühü hep yanımızda, arkamızda olacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler