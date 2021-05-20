Aslan burcu hangi ay 2021? Aslan burcu hangi aylar arası

Burçlar dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; Ateş, toprak, hava ve su grubudur. Hangi burç grubuna ait olduğunuzu bilmek size temel kişilik özelliklerinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi anlamanızı sağlamaktadır. İnsanlar doğdukları zaman belli bir ay, belli bir gün dünyaya gelirler. Doğdukları Tarih ve Ay'a göre hangi burca ait olduklarını öğrenirler. Peki, Aslan burcu hangi ay 2021? Aslan burcu hangi aylar arası

Aslan burcu hangi aylar arası olduğunu sizler için derledik. İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

ASLAN BURCU HANGİ AY?

Aslan Burcu tarihi (23 Temmuz- 22 Ağustos )

Aslan burcu olmak için kişilerin 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Böylece hem temmuz ayında hem de ağustos ayında doğan kişilerin aslan burcu olma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden ayın kaçıncı gününde doğdukları da oldukça önemlidir. Bu tarihler arasında doğan kişiler aslan burcunun özelliklerini taşımaktadır. Tarih sıralamasına göre Aslan burcundan önce Yengeç burcu gelmektedir. Aslan burcundan sonra gelen burç ise Başak burcu olarak bilinmektedir. Toplam olarak 12 adet burç bulunmaktadır.

Burçlar ile ilgilenen kişiler genel olarak hangi aylar da hangi burçların olduğunu bilirler. Ancak burçlar ile ilgili bilgisi olmayan kişiler hangi tarihte hangi burcun olduğu konusunda bir karışıklık yaşayabilir. Aslan burcu olan kişilerin temmuz ayının sonlarında ve ağustos ayının içerisinde doğmuş olmaları gerekir. Temmuz ayına 22.günün gecesinde doğan kişiler de dahildir.

Aslan Burcu Tarihleri ve Günleri

Astroloji her zaman büyük bir ilgi görmüştür. Aslan burcunun tek kelime ile ifade edileceği sözcük ve ilkesi '' yönetirim'' olarak ifade edilebilir. Aslan burcu 23 Temmuz da başlayarak 22 Ağustos tarihine kadar geçen tüm günlerde doğan kişilerin sahip olduğu burç olarak bilinir. Aslan burcu olan kişilerin taşıdığı çok belirgin özellikler bulunmaktadır. Bir kişinin doğum tarihini bilmeseniz bile eğer astroloji ile ilgilenen bir kişiyseniz kişisel özelliklerini incelediğiniz takdir de hangi burç olduğunu anlayabilirsiniz.

Aslan burcunun sahip olduğu oldukça belirgin özellikler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de liderlik ve önderlik özellikleri olarak söylenebilir. Yönetici gezegeni güneş olan aslan burcunu kalabalık ortamlarda bile fark etmek oldukça kolaydır.

Aslan Burcu Yükseleni Nedir?

Doğum tarihine göre belirlenen burçların yanı sıra yükselen burcun seçimi de çok önemlidir. O nedenle doğum anında doğu ufkunda yükselen burçlara yükselen burç deniliyor. Özellikle fiziksel özellikleri ve kişiliği de yükselen burçlar etkiliyor. Bu nedenle kişilerin yükselen burcunun ne olduğu da oldukça önemlidir. Aslan burcu olan kişiler de doğum saatlerine göre yükselen burçlarını hesaplayabilirler.

Nasıl Hesaplanır?

O nedenle toplum içindeki ilk intiba yükselen burç ile ön plana çıkar. Aynı zamanda sağlık ve fiziksel görünümde de yükselen burcun etkisi oldukça büyüktür. Astroloji de sağlık noktası hesaplanırken yükselen burç hesaplanır. Aslan burcu olan kişiler doğdukları saatlere göre yükselen burçlarını hesaplayabilirler. Bunun için doğru doğum saati bilinmelidir.

Yükselen Burcun Önemi Nedir?

Yükselen burç kişilerin fiziksel özellikleri ile ilgili net bilgiler verir. Aynı zamanda sağlık konusunda da mutlaka yükselen burcu bilmek gerekir. Bu sayede kişilik, fiziksel özellikler ve sağlık konusunda detaylı bilgi edinilebilir. Aynı zamanda şans noktasının bilinmesi için de mutlaka yükselen burç göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hesaplanmalıdır.

Burçlar ve Yükselen Burçların Hayata Etkisi

Yükselen burç da kişisel özellikler ile ilgili önemli veriler verebilir. Buna bağlı olarak yükselen burç da doğru şekilde hesaplanmalıdır. Aslan burcuna dair tüm detaylar belirtilebilir. Burçlar genel olarak kader, gelecek ve geçmiş ile ilgili bilgiler ortaya koyar. Şans, sağlık ve fiziksel özellikler ise yükselen burca göre netleşir.