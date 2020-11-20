Aslan balığı nedir? Aslan balığı zehirli mi? Aslan balığı özellikleri nedir, nerede yaşar?
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Aslan balığı nedir? Aslan balığı zehirli mi? Aslan balığı özellikleri nedir, nerede yaşar?

20.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:25
Aslan balığı nedir? Aslan balığı zehirli mi? Aslan balığı özellikleri nedir, nerede yaşar?

Antalya Kemer'de zıpkınla avladığı aslan balığının dikeni parmağına batan Youtuber Çağdaş Özsarı, zehirlendi. Gelişme sonrası vatandaşlar aslan balığı hakkında aramlar yaptı. Peki, Aslan balığı özellikleri nedir, nerede yaşar? Aslan balığı nedir? Aslan balığı zehirli mi?

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı. Aslan balığı nedir? Aslan balığı zehirli mi? Aslan balığı özellikleri nedir, nerede yaşar?

ASLAN BALIĞI NEDİR?

Bilimsel adı: Pterois

Üst sınıf: Pteroinae

Familya: Scorpaenidae

Sınıf: Actinopterygii; (Işınsal yüzgeçliler)

Takson Basamağı: Cins

Aslan balığı (Pterois), Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz balıklarından oluşan bir cinstir. İnsanlar için tehlike teşkil ederler. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşarlar.

Yetişkinleri 40 cm uzunluğa değin erişebilirler. Gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervane benzeri pektoral yüzgeçlere sahiptirler.

Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğu görülebilir, hatta ölüme bile neden olabilir.

DOĞAL YAYILIŞ ALANLARI

Batı Indo-Pasifik bir türdür, Türkiye sularına gireli 1-2 yıl olmuştur. Türkiye sularına Süveyş Kanalı vasıtası ile giriş yapmıştır.

EKOLOJİK VE EKONOMİK ZARARLARI

Yüzgeç pektoral (Göğüs) dikenleri zehirli bir türdür, doğal düşmanı pek yoktur ve küçük balıkları ustalıkla avlarlar bu sebeple ekosisteme fazlasıyla zararları vardır.

ZEHİR ETKİLERİ

Aşırı ağrı, kusma, baş dönmesi, etkilenen bölgede kızarık, nefes darlığı, terleme gibi patolojilere neden olduğu saptanmıştır

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