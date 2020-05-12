Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?
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Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?

Aşktroloji, burç yorumları ile genç bir kızın hayatını değiştiren, tam anlamıyla duygularıyla oynayan Cem'in başına gelenleri ve kaçışı olmayan aşk hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Aleyna Solaker ve Ekin Mert Daymaz bulunuyor. Aşktroloji filmi oyuncu kadrosu haberimizde.

Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?
12.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:41

Bora Onur'un yönetmenliğini üstlendiği Aşktroloji, 2018 yapımı romantik-komedi türünde filmdir. Kuzenleri ile zengin bir kızı elde etmek için iddiaya giren Cem, planının sonunda beklemediği olaylarla karşılaşır. Peki, Cem ve Tuba birbirlerine aşık olacaklar mıdır?

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AŞKTROLOJİ OYUNCULARI

Sıradışı hikayesi ile dikkat çeken Aşktroloji filmi, iddia üzerine yeşeren bir aşk hikayesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Banu Arıca, Aleyna Solaker, Ekin Mert Daymaz, Berna Keklikler, Emir Ünver, Mesut Yılmaz yer alıyor.

Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?

AŞKTROLOJİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin çok iyi bildiği önemli bir işadamının kızı olan Tuba Çiftçioğlu`nu elde etmek zorunda kalan Cem, araştırma yaparken Tuba`nın burçlara ve astrolojiye zaafı olduğunu öğrenir. Araştırmaları sonucu, genç kız her sabah uyanır uyanmaz önce bir web sitesinden günlük burç yorumunu okumaktadır. Bu bilgi Cem için bulunmaz bir fırsattır.

Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?

Tuba ile tanışmayı başardıktan sonra burçların kadınlar üzerindeki etkisini bilen Cem, Tuba`nın burç yorumunu okuduğu internet sitesini ele geçirerek onu istediği gibi yönlendirmeye başlar.Tuba`yı etkileyebilmek için burç yorumları ile oynayan Cem, Tuba`dan gerçek anlamda hoşlanmaya başladığı sırada Tuba`nın Cem`in tüm bu oyununu öğrenmesiyle kendisini büyük bir karmaşanın içinde bulur. Cem'den intikam almak için kolları sıvayan Tuba, onu doğduğuna pişman edecektir.

Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?
Aşktroloji filmi oyuncuları ve fragmanı! Aşktroloji konusu nedir?
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