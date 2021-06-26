Aşkları kısa sürdü! İşte ayrılığın perde arkası
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Aşkları kısa sürdü! İşte ayrılığın perde arkası

Aşkları kısa sürdü! İşte ayrılığın perde arkası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan çiftinden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu (34), oyuncu Gülcan Arslan (35) ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Fethiye'de tanışarak flört etmeye başlayan ikili samimi şekilde objektiflere takılmıştı.

İLİŞKİ BAŞLAMADAN BİTTİ...

Birbirlerini tanımaya çalışan Kaygılaroğlu ile Arslan'ın anlaşamayacaklarını anlayarak süpriz şekilde ayrıldıkları ortaya çıktı. (GazeteVip)

Uraz Kaygılaroğlu, Gülcan Arslan'dan önce Berrak Tüzünataç ile de birliktelik yaşamıştı.

Aşkları kısa sürdü! İşte ayrılığın perde arkası
Aşkları kısa sürdü! İşte ayrılığın perde arkası
Aşkları kısa sürdü! İşte ayrılığın perde arkası

Kaynak: Snob Magazin

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