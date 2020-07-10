İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Sosyal medya fenomeni Reynmen ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi bir restoranda baş başa yemek yerken yakalanmalarıyla belgelendi.

30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen'in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sevgililer, Levent'te bir mekanda baş başa yemek yerken yakalandı.

AŞKLARI BELGELENDİ

Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiyi bitiren Abdullah, gönlünü Reynmen'e kaptırdı. Çift, görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre; Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirine mesafeli oturdu. İkilinin yemek esnasında birbirine yaptığı şakalarda dikkatlerden kaçmadı.

Genç çift, önceki gün tenis oynarken yakalanmış ancak ilişkileri hakkında bir açıklama yapmamışlardı.