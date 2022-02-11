Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli konusu ne, oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu hangi dönemi anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var - Haberler
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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli konusu ne, oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu hangi dönemi anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var

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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli konusu ne, oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu hangi dönemi anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli konusu ne, oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu hangi dönemi anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. İşte ayrıntılar...

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli konusu ne, oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu hangi dönemi anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli hangi oyuncu kimi canlandırmaktadır?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli her Cuma saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

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Hacı Bayram ı Veli Aşkın Yolculuğu, Trt 1, Gündem, Magazin, Haberler

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