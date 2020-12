Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan babasının izinden gidiyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkısı 'Klarnet'in izlenme ve dinlenme oranının kendisini çok mutlu ettiğinin altını çizen Tunacan Tuna, "Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı ve kısıtlı imkanlarla çektiğimiz klip çok beğenildi. Sözleri babam Aşkın Tuna'ya ait olan bu şarkıya aldığım geri dönüşler beni çok mutlu etti" dedi.

'DOĞUŞTAN ŞANSLIYIM'

Kendisini doğuştan şanslı bir insan olarak tarif eden oğul Tunacan Tuna, "Bana her zaman destek olduğu için, yaptığım işe saygı duyduğu için, böylesine büyük bir usta ile çalıştığım için ve en önemlisi de böylesine iyi kalpli bir babam olduğu için çok ama çok şanslıyım. O benim her şeyim…" ifadelerini kullandı.

'TUNACAN RUHUMU GENÇ TUTUYOR'

Oğlunun bu sözlerini "Tunacan ile çalışmak çok keyifli. Çok iyi bir arkadaş olduğumuz için onunla ruhumu genç tutuyorum. Benim eksik yönlerimi Tuna Can kapatıyor,& ; onun eksik yönlerini de tecrübe olarak ben kapatıyorum ve bu ortaklıkla çok güzel işler çıktığına inanıyorum. Sevgiyle büyüyen her çocuk, karşısındakilere sevgi verir. Tuna Can sevgi çocuğudur. Biz onu her şeyden öte sevgi ile büyüttük. Şans faktörüne gelince. O kendi şansını kendi yarattı." diyerek tamamlayan Aşkın Tuna yeni projelerde de birlikte çalışabileceklerinin sinyallerini verdi.







'SERDAR ORTAÇ İKİNCİ ALTIN DÖNEMİNİ YAŞAYABİLİR'

Gazetecilerin soruları üzerine bir dönem besteleri ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç'ın kariyerinde yaşadığı düşüşü de değerlendiren ünlü besteci Aşkın Tuna, "Tabii ki insanların hayatlarında inişler çıkışlar olacak. Ama şu an Serdar'ın yapı olarak tekrar kendini toparladığını görüyorum. İnşallah bu toparlaması sanatına da yansır… Çünkü ben Serdar'la çalıştım. Onun ilk dönemlerini biliyorum. O dönemde "Ben Adam Olmam" şarkısını verdim kendisine ve abi kardeş gibiydik.

Kendisini toparlayarak ve sanatçı olduğunu insanlara yaşantısıyla da göstermesi gerekiyordu ve bunu& ; son zamanlarda gösterebildiğini görüyorum. Sosyal medyayı çok iyi kullanmaya başladı. Sosyal medya ile insanlarla ilişkilerini toparladı Benim de suskun olduğum devirler oldu, o dönemde evlilik yaptım, çocuğum oldu ve hayat bizler için daha başka yönlere kaymamıza neden oldu. Belki Serdar'ın da böyle bir durumu olabilir. Ama eminim ki Serdar kendini yenileyecektir. Bence Serdar ikinci altın dönemini yaşayabilir." ifadeleriyle meslektaşına sahip çıktı.







'DÖNÜŞÜMLERİN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ'





"Popüler müzik akımlarını ve yeni şarkıları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da aynı samimiyetle yanıt veren Aşkın Tuna, şu ifadeleri kullandı: "Dönem dönem insanların yaşamları değişiyor. Eskiden "Küçüksu'da gördüm seni, gözlerinden bildim seni" gibi şarkılar okşardı ruhumuzu. Yalnızca gözleri görünüyordu insanların. Şimdi kentsel dönüşümlerin olduğu bir dönemdeyiz.& ; Her şey değişiyor.

Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kalite, her zaman kendini ortaya koyacak. Romantizm bitmez, insanlar yalnız kaldıkları zaman romantik olmayı severler. Ben yine de bazı şeylerin, gerçekten kaliteli olduğunu da görüyorum.

Bazı gençler gerçekten emek veriyor. Hani "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" çok güzel bir laftır. Onların içerisinde kendini anlatan çok güzel laflar yakalayabiliyoruz. Ben müzikten ziyade sözlere bakıyorum. Sözler de yine de bizim dönemimizin, 90'lı dönemlerin romantizmini çok fazla görmememe rağmen, içlerinde parıldayacak yıldızların olduğuna inanıyorum. "

