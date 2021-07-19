Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi bu hafta neden yok? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman?
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Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi bu hafta neden yok? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman?

Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi bu hafta neden yok? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman?
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Aşkın Tarifi bu hafta yok mu? Sorusu dizinin Kanal D yayın akışında bulunmayınca izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince " Aşkın Tarifi neden yok?" sorusu merak edildi. Peki, Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi bu hafta yok mu? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün oynadığı Aşkın Tarifi, kendi halinde kebap ustası olan Fırat ile kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken güzeller güzeli Naz Soyluer'e tutulduğu bir aşk yolculuğunu anlatmaktadır. Aşkın Tarifi bu hafta yok mu? Sorusu dizinin Kanal D yayın akışında bulunmayınca izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince " Aşkın Tarifi neden yok?" sorusu merak edildi. Peki, Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi bu hafta yok mu? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ NEDEN YOK?

Kanal D'nin fenomen dizisi Aşkın Tarifi, Kurban Bayramı nedeniyle yayından kaldırıldı. 19 Temmuz 2021 Perşembe akşamı Aşkın Tarifi dizisi yerine Şarkılar Bizi Söyler programı ekranlara gelecek. Merakla beklenen dizinin 7 bölümü ise 26 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi 12 Temmuz Pazartesi yayınlanan 6. Bölümde Naz'ın aklına Fırat'la ilgili korkunç bir şüphe düşüyor!

Mirza'yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır. Fırat, arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat'ın ortadan kaybolması şok etkisi yaratır. Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat'a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir.

Sonunda Fırat, Naz'ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar. Fırat, Naz'a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat'ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat'ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar.

Bu yüzden, Fırat'ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat'la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat'ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz'ın Fırat'a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz'ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?

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