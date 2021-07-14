Aşkın Tarifi'ne üç ödül birden

Türkiye Lider Marka Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu gece de En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ve En İyi Dizi Ödülleri'ni alan Aşkın Tarifi geceden üç ödülle ayrıldı.

Türkiye Lider Marka Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu gece de En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ve En İyi Dizi Ödülleri'ni alan Aşkın Tarifi geceden üç ödülle ayrıldı.

Aşkın Tarifi'n de Şef Fırat Karasu karakterini canlandıran Kadir Doğulu, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Ödülü kendisinin aldığını ancak işin mimarının dizi ekibi olduğunu söyleyen oyuncu; "Böyle zamanlarda görülen yüz olarak memnun oluyorum ama bu işin mimarı ekip... Onlarla anılmak istiyorum." dedi.

Ödül törenine En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülünü ise Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk aldı. Oyunculuk adına aldığı ilk ödülden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Arıtürk; "Bu ödülü ekibimiz, yönetmenimiz ve yapımcımız adına alıyorum. Beni destekleyen ve her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

En İyi Dizi Ödülü'nün sahibi ise Aşkın Tarifi oldu. Ödülü alan Mehmet Yiğit Alp, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ü sahneye davet etti. Yapımcı Mehmet Yiğit Alp; "Çok özenerek bir iş yapıyoruz. Bu ödül bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet