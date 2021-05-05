Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir?
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Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir?

Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Kanal D ekranlarına yeni bir dizi daha geliyor! Dizide bol bol mutfak sahnelerinin olacağı Aşkın Tarifi dizisinin her bölümü seyirciyi mutfağın gerçek yüzü ile karşılaştıracak. Başrollerinde Kadir Doğulu'nun oynayacağı ve farklı bir konuyu ele alan dizi çok yakında Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir? Aşkın Tarifi dizisine dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarına yeni bir dizi daha geliyor! Dizide bol bol mutfak sahnelerinin olacağı Aşkın Tarifi dizisinin her bölümü seyirciyi mutfağın gerçek yüzü ile karşılaştıracak. Başrollerinde Kadir Doğulu'nun oynayacağı ve farklı bir konuyu ele alan dizi çok yakında Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir? Aşkın Tarifi dizisine dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir?

Aşkın Tarifi 'nin genel konusu şöyledir;

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ OYUNCU KADROSU KİMLERDİR?

Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kimlerdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi' nin oyuncu kadrosu belli oldu.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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