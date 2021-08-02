Aşkın Tarifi canlı izle! Kanal D Aşkın Tarifi 8. bölüm izle! Aşkın Tarifi 8. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölüm izle!

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AŞKIN TARİFİ CANLI İZLE!

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi 26 Temmuz Pazartesi yayınlanan 7. Bölümde Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?

Naz'ın, Fırat'ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz'ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur. Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz. O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer.

Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır.

AŞKI TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!



AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ KÜNYESİ

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM 3. FRAGMANI!