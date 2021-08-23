Aşkın Tarifi canlı izle! Kanal D Aşkın Tarifi 11. yeni bölüm canlı izle! Aşkın Tarifi canlı izleme linki var mı?

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Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor! Fırat, Naz'ı kıskandırmaya çalışıyor! Fırat'ın peşine düşen Naz hiç ummadık bir görüntü ile karşılaşır. Öte yandan herkesin aşk hayatı da hareketlidir. İşler karışır.

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Aşkın Tarifi 16 Ağustos Pazartesi yayınlanan 10. Bölümde Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor!

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştiriyor.

Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Tarifi dizisi her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?