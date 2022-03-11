Aşkın Nur Yengi'den Acı Haber! Menajeri Duyurdu - Haberler

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Aşkın Nur Yengi'den Acı Haber! Menajeri Duyurdu

Snob Magazin - Magazin
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Aşkın Nur Yengi'den Acı Haber! Menajeri Duyurdu

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının menajeri duyurdu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi'den kötü haber geldi. Ünlü sanatçının annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Acı haberi, Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medyadan duyurdu.

Vefat haberini Haluk Şentürk, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" sözleriyle açıkladı.

Aşkın Nur Yengi'den Acı Haber! Menajeri Duyurdu

Aşkın Nur Yengi'den Acı Haber! Menajeri Duyurdu

Snob Magazin / Magazin

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