Aşkımızın Son Tekmesi filmi konusu! Aşkımızın Son Tekmesi oyuncuları ve fragmanı Başrollerinde Seren Şirince ve Emir Çubukçu'nun bulunduğu romantik komedi filmi Aşkımızın Son Tekmesi, yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyor. Aşkımızın Son Tekmesi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Aşkımızın Son Tekmesi, TV filmi olarak hazırlandı. 2019 yapımı filmde, Çetin'in aşık olduğu kadını unutmak için gittiği kick boks kursunda tatsız şekilde karşılaştığı Defne'ye zamanla aşık olmasını anlatıyor. Sermiyan Midyat'ın da kadrosunda bulunduğu Aşkımızın Son Tekmesi fragmanı haberimizde.

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ OYUNCULARI

Büyük bir aşk ile bağlandığı kadınınn başkasıyla evleneceğini duyan bir genç ve ansızın yolları kesişen Defne... Aşkımızın son Tekmesi filmi oyuncu kadrosunda; Seren Şirince, Emir Çubukçu, İbrahim Halaçoğlu, Ecenaz Üçer ve Sermiyan Midyat gibi isimler bulunuyor.

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ KONUSU

Çetin'in büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra'dır. Ona aşkını ilan etmek için Esra'ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel'le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra'yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir.

Kick boks hocası Saffet, herkese yaptığı gibi Çetin'e de hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne'yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca'nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne'den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin'e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar...