Aşkım Bahardı filmi oyuncuları kim? Aşkım Bahardı konusu, oyuncuları ve Aşkım Bahardı özeti!
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Aşkım Bahardı filmi oyuncuları kim? Aşkım Bahardı konusu, oyuncuları ve Aşkım Bahardı özeti!

Aşkım Bahardı filmi oyuncuları kim? Aşkım Bahardı konusu, oyuncuları ve Aşkım Bahardı özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşkım Bahardı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşkım Bahardı konusu, özeti ve Aşkım Bahardı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşkım Bahardı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşkım Bahardı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşkım Bahardı filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşkım Bahardı konusu nedir, Aşkım Bahardı oyuncuları kimler ve Aşkım Bahardı özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞKIM BAHARDI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adana'nın ünlü restoranlar zincirinin genç patronu Levent, çocukluk arkadaşı Şeref'in düzenlediği sürpriz bekarlığa veda partisine zorunlu olarak evet diyince, başına hiç düşünemeyeceği olaylar gelir. Yoksul, kendi halinde, sorunlu ve üç kağıtçı abisiyle yaşamak zorunda kalan Bahar'la Levent'in yolları bu sürpriz parti ile bir kez daha kesişince işler iyice karmaşık hale gelecektir.

AŞKIM BAHARDI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: EMİR KHALİLZADEH

YAPIM YILI: 2020

TÜR: ROMANTİK, KOMEDİ

OYUNCULAR: ASLI BEKİROĞLU, ALPER SALDIRAN, SERKAN KURU, BENGİ İDİL URAS

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Aşkım Bahardı filmi oyuncuları kim? Aşkım Bahardı konusu, oyuncuları ve Aşkım Bahardı özeti! - Haberler
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