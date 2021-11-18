ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan'da Kavakyolu mahallesinde faaliyet gösteren bir manav, "Askıda meyve sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

İşletme sahibi Yakup Doğan, sosyal medya hesaplarında ve iş yerinin camına astığı "Askıda meyve sebze" yazısı ile insanların yardımlaşmasına vesile oluyor.

Uygulamaya destek vermek isteyen vatandaşların aldıkları meyve ve sebzeler, "Askıda meyve sebze Nimet Manav'da" yazısının bulunduğu sepete poşetlenerek koyuluyor ve işletme sahibi tarafından ihtiyaçlı ailelerin evlerine ücretsiz ulaştırılıyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olduklarını dile getiren işletme sahibi Yakup Doğan; "Marketimizi açtığımız günden beri bireysel olarak yaptığımız yardımlaşmayı daha çok vatandaşımıza ulaştırmak için böyle bir kampanya yaptık. Hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan bir sistem kurduk. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse iş yerimize astığımız afişler ile kampanyamızı duyurduk. Şu ana kadar çok sayıda olumlu dönüşler aldık. Manavımızdan alışveriş yapan vatandaşlarımız ihtiyaç sahipleri içinde alışveriş yapıp sepete bırakıyorlar. Bırakılan meyve ve sebzeler tarafımızdan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Hayır yapan herkesten Allah razı olsun. " dedi.

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