Aski, Köşk Sarıçam'da Yağmur Suyu Hat Çalışması Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köşk ilçesinde uyguladığı yoğun yatırım programına bir çalışma daha ekledi.

Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde muhtarın ve vatandaşların talebi üzerine başlatılan yağmur suyu hat çalışması tamamlandı. Yağmur suyu hat taleplerini ASKİ'ye ileten Sarıçam sakinlerinin bu taleplerine ekipler hızlıca karşılık vererek hat yapımını tamamladı ve yağmur suyu ızgara yapımlarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği yağmur suyu altyapı güçlendirme çalışması ızgara yapımlarının tamamlanmasının ardından halkın hizmetine sunulacak.

Sarıçam'da gerçekleştirilen yatırımlara değinen Muhtar Mehmet Girgin, "ASKİ ve Fen işleri hem altyapı hem de üst yapı anlamında mahallemizde çalışmalar gerçekleştiriyor. Taleplerimizin karşılık bulmasından dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Çalışmaları takip eden vatandaşlar da yapılan faaliyetlerden dolayı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA