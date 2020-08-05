ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor

ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinde 6 mahalleyi besleyen içme suyu ana isale hattında yenileme çalışmalarına başladı.

05.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:09

ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinde 6 mahalleyi besleyen içme suyu ana isale hattında yenileme çalışmalarına başladı. Artan hobi bahçeleri ve yapılaşma nedeniyle su problemi yaşayan bölge halkına rahat bir nefes aldıracak hat çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Su problemi büyük ölçüde ortadan kalkacak" dedi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Başkent'te içme suyu problemi yaşayan bölgelerin su sorununu çözecek projeleri birer birer hayata geçiriyor. Yenilenen hattın dışında 3 bin metreküp kapasiteli su deposu çalışmalarına da başlanacak. Gölbaşı ilçesinde 6 mahalleyi besleyen ancak yapılaşma nedeniyle zaman zaman yetersiz kalan içme suyu ana isale hattını yenileme çalışmalarına başlandı.

Gölbaşı ilçesinin su problemi büyük ölçüde çözülecek

Gölbaşı Yavrucuk Mahallesi'nde bağlantı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bölgede yaşanan su problemi büyük ölçüde ortadan kalkacak" dedi. İlçede son yıllarda artan yapılaşma ve hobi bahçeleri nedeniyle mevcut içme suyu ana isale hattının yetersiz kaldığına dikkat çeken Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Hatta yer alan boruların çapını yaklaşık iki katı büyüklükteki duktil borularla değiştiriyoruz. 280 milimetre çapındaki boruların 500 milimetre çapındaki borularla değiştirilip, 14 bin 500 metre uzunluğundaki isale hattının devreye alınması ile Hacıhasan, Yavrucuk, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce ve Oyaca Mahallesi sakinleri rahat bir nefes alacak."

3 bin metreküp kapasiteli su deposu çalışmaları başlıyor

Gölbaşı ilçesinde iletim kapasitesi artırılan hattın yanı sıra 3 bin metreküp kapasiteli su deposu yapımına da kısa süre içinde başlanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, 25 kilometrelik Mamak-Gölbaşı içme suyu ana iletim hattı için ihale hazırlıklarını sürdürürken, tüm bu çalışmaların ardından 1 yıl içerisinde Gölbaşı ilçesinin su sorununun tamamının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Güncel
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği...
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş Dünya
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası 'Altyapı çöktü' iddialarına yanıt
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Barış Arduç Coşkun Sabah Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: ASKİ Gölbaşı içme suyu ana isale hattını yeniliyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 14:49:38. #1.14#
title