ASKİ ÇALIŞIYOR AYDIN'IN ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Aydin Büyüksehir Belediyesi, suyun her damlasini önemseyerek, var olan ve yeni olusturulan içme suyu hatlari ile birlikte; yenilenmis yagmur suyu, tarimsal sulama ve kanalizasyon hatlari olusturuyor. Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi'nin (ASKI) hizmet odakli çalisma anlayisiyla yapilan bu kalici yatirimlarla planli sekilde modern bir altyapi agi olusturuluyor.

Içme suyu hatlari yenileniyor

Vatandaslarin günlük yasam konforunu arttirmak için hizmetlerini sürekli kilan ASKI ekipleri, es zamanli olarak farkli noktalarda içme suyu hatti yapim isleri gerçeklestiriyor. ASKI ekipleri, Efeler'in Çiftlik ve Çine'nin Çatak mahallelerinde içme suyu isale hatti yapim islerine devam ederken; içme suyu sebeke hatti yapim ve yenileme isleri kapsaminda ise Efeler'in Asagi Kayacik, Çine'nin Akçaova ve Buharkent'in Ortakçi mahallelerinde çalismalarini sürdürüyor.

Yeni ve güçlü hatlar altyapi hatlari olusturuluyor

Yagmur suyu ve kanalizasyon hatlarinin yapim ve yenilemesi için de yogun mesai yapan ASKI; Nazilli'nin Ocakli, Didim'in Cumhuriyet, Germencik'in Ortaklar ve Kusadasi'nin Davutlar mahallelerinde kanalizasyon hatti; Didim'in Cumhuriyet mahallesi alt sanayide ve Kösk'ün Çiftlik mahallesinde ise yagmur suyu hatti yapim çalismasi gerçeklestiriyor.

ASKI'nin çözüm odakli hizmetlerinden duyduklari memnuniyeti dile getiren vatandaslar, mahallelerinde yapilan çalismalar için Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

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