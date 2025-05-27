ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan 27 Mayıs tarihli baraj doluluk oranlarına göre, Ankara'da su seviyeleri azalmaya devam ediyor. Peki, ASKİ baraj doluluk oranı ne anlama geliyor ve bu oran neden önemli? 27 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları!

Ankara'da yaşayan vatandaşların gündeminde yine aynı soru var: ASKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla açıklanan son verilere göre, barajlardaki su seviyesi dikkat çekici şekilde azaldı. Su kaynaklarının azaldığı bu dönemde, ASKİ baraj doluluk oranı verileri yakından takip ediliyor. Peki, ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ASKİ tarafından yayınlanan resmi verilere göre Ankara'daki toplam baraj kapasitesi 1 milyar 585 milyon metreküpü aşıyor. Ancak 27 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bu kapasitenin yalnızca 438 milyon metreküplük kısmı dolu durumda. Bu da ASKİ baraj doluluk oranı açısından ciddi bir düşüş anlamına geliyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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