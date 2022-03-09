ASKİ Ankara su kesintisi: 9 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 9 Mart Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

9 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 9.03.2022 10:30:00

Tamir Tarihi: 9.03.2022 14:00:00

Detay: ULUBEY MAHALLESİ YANKI SOKAK İÇİNDE İÇMESUYU ARIZA ONARIM ÇALIŞMASI

Etkilenen Yerler: GÜNEŞEVLER MAHALLESİ,YILDIZTEPE MAHALLESİ BİR KISMI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 9.03.2022 09:20:00

Tamir Tarihi: 9.03.2022 12:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Sarıyar mahallesi Göbet cad.no:12 önü içme suyu şebeke hattında meydana gelen 75 lik PE 100 pvc boru arızası nedeniyle saat:12.00 ye kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Sarıyar mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.03.2022 08:40:00

Tamir Tarihi: 9.03.2022 13:00:00

Detay: Plevne Mahallesi, Doruk Sokak içerisinde meydana gelen su arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Doruk Sokak

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