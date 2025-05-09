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ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.05.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 9.05.2025 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Ümitbölükoğlu Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Ümitbölükoğlu Caddesi Ve Civarı

BALA

Arıza Tarihi: 7.05.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 16:00:00

Detay: BALA İLÇESİ BÜYÜKBOYALIK MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSU VANA ODASINDA TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLALAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BÜYÜKBOYALIK MAH

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