ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.08.2025 20:30:00

Tamir Tarihi: 7.08.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık köy içinin su deposundaki motor odasında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Köy içi

POLATLI

Arıza Tarihi: 7.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mah, Kurtuluş Mah.

POLATLI

Arıza Tarihi: 7.08.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 7.08.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 7.08.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 7.08.2025 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ FATİH MAHALLESİ DERMAN SOKAKTA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2025 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKON MAH. NİŞANTAŞI CADDESİ İÇERİSİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİ YAPILMIŞTIR . SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERGENEKON MAH, ESENTEPE MAH.