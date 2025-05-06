ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 6.05.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 18:00:00

Detay: BALA LİÇESİ BÜYÜKBOYALIK MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSU VANA ODASI TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BÜYÜKBOYALIK MAH

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6.05.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 20:00:00

Detay: Baraj mahallesi Osmanlı Caddesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Baraj mahallesinin bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 7.05.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 23:55:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Karaca Caddesi içerisindeki 700mm çelik pompa çıkış hattının deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -FATİH MAHALLESİ -MİMAR SİNAN MAHALLESİ -TEVFİK İLERİ MAHALLESİ -ALTINDAĞ İLÇESİ KARACAÖREN MAHALLESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 6.05.2025 16:45:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 20:00:00

Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ SABIR SOKAK İLE SAĞLIK SOKAK KÖŞEDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİNİN BİR KISMI VE ESKİ HASTANE TARAFI

AYAŞ

Arıza Tarihi: 6.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Bölge Müdürlüğü tarafından Ayaş İlçesi Çanıllı Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu deposunun temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Çanıllı Çiğdemci, Çanıllı Uluyol