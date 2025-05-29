ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 29.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 18:00:00

Detay: Büyükcamili Mahallesi içerisinde içme suyu deposu vana odasında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeni ile planlı su kesintisi yapılacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir.

Etkilenen Yerler: Büyükcamili

AYAŞ

Arıza Tarihi: 29.05.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 17:00:00

Detay: Ayaş İlhan Mahallesinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi Geneli.

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.05.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi bir bölümü

SİNCAN

Arıza Tarihi: 29.05.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli yenihisar mahallesi karasu sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çokören Mahallesi -Malıköy ıhlamur kent -beyobası mahallesi- Yenihisar mahallesi içerisindeki karasu sokak ve çevresi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Akaryakıt satışlarında yeni düzenleme 2 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.