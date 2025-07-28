ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 28.07.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 28.07.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Koşay caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 28.07.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 28.07.2025 20:00:00

Detay: Feridun Çelik mahallesi 1829.Sokak içerisinde İçme suyu şebeke boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: : Feridun Çelik Mahallesinin Bir kısmı(Altın Şehir Toki Blokları)

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 28.07.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 28.07.2025 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi 1562 Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Oğuzlar Mahallesi Geneli, Ayyıldız Mahallesi ve Topçu Mahallesi Bir Kısmı

BALA

Arıza Tarihi: 26.07.2025 19:30:00

Tamir Tarihi: 27.07.2025 08:30:00

Detay: BALA İLÇESİ SOFULAR MAHALLESİ İÇERSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: SOFULAR MAHALLESİ TAMAMI