ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 25.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Çamlıca Mahallesi Altınordu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi

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Arıza Tarihi: 25.06.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 25.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi, Esentepe mah. Bir bölümü

MAMAK

Arıza Tarihi: 25.06.2025 11:05:00

Tamir Tarihi: 25.06.2025 16:05:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:Tepecik mahallesi 1511 sokak içinde ani olarak oluşan Q150 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 25.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 11.10 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.Etkilenen yerler: Tepecik 1511 SK ile Dostlar mahallesi nin üst kotları kotları etkilenmektedir.

Etkilenen Yerler: Tepecik 1511 SK ile Dostlar mahallesi nin üst kotları kotları etkilenmektedir.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 25.06.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 25.06.2025 22:00:00

Detay: Sincan ilçesi saraycık mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: saraycık mahallesinin bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.06.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2025 16:00:00

Detay: Yakupabdal Mahallesi Serpmeler 110'Luk Şebeke Hattı Arızası Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi Üst Kotları

KAZAN

Arıza Tarihi: 25.06.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan Yıldırım Beyazıt Mahallesi içerisinde bulunan ana iletim hattında meydana gelen arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayı Mahallesi Üst kotlar