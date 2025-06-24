ASKİ Ankara su kesintisi! 24 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü

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Arıza Tarihi: 24.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 24.06.2025 12:40:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA MAHALLESİ YUVAYOLUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN 110MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUVA MAHALLESİ BİOTAMA İVEDİKKENT

AYAŞ

Arıza Tarihi: 24.06.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 23:55:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesinde Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler Mahallesi.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 24.06.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 20:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Aktaş caddesi içerisinde oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Saray cumhuriyet mahallesinin bir kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 24.06.2025 16:20:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 23:00:00

Detay: ÇINAR MAHALLESİ KÜMEEVLERİ MÜTEAHHİT FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: ŞEHLER MAHALLESİ ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI BÜĞDÜZ ÇANKIRI BULVARI

BALA

Arıza Tarihi: 23.06.2025 19:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2025 11:00:00

Detay: Aşağıhacıbekir Mahallesi içerisinde doğalgaz çalışması esnasında içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeni ile su kesinti yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Aşağıhacıbekir ve Yukarıhacıbekir Mahalleleri