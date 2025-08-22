ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

Arıza Tarihi: 21.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 21.08.2025 15:00:00

Detay: Ayaş Başbereket Mahallesinde İçme Suyu Deposu Temizliği Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başbereket Mahallesi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 22.08.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Binbaşı Aliye İzzet Begovic Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3.Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. bir bölümü

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.08.2025 17:25:00

Tamir Tarihi: 22.08.2025 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İVEDİK KÖY İÇİ CİVARI VE İVEDİK ASKİ LOJMANLARI

MAMAK

Arıza Tarihi: 22.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2025 16:00:00

Detay: MAMAK İLCESİ LALAHAN İSTASYON MAHALLESİ VATAN CADDESİ İCİNDE Q225 LİK HDPE BORU ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR, SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: LALAHAN İSTASYON MAHALLESİ VATAN CADDESİ VE ALT KOTLARI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.08.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2025 23:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVAKÖY MAHALLESİ YUVA YOLU İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUVAKÖY MAHALLESİ KATRE KONUTLARI CİVARI