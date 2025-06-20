ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.06.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.06.2025 19:30:00

Detay: Zafer Mahallesi AdnanMenderes Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Bir Bölümü, Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü, Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısım

KAZAN

Arıza Tarihi: 20.06.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.06.2025 17:00:00

Detay: Kahramankazan ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yoğun kullanımdan kaynaklı içme suyu problemi yaşandığından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Orhaniye Mahallesi ( sanayi bölgesi) Dağyaka Mahallesi (sanayi bölgesi) Saray Mahallesi, Köy içi Çaniçi Caddesi ve bağlı sokaklar Atom Caddesi ve bağlı sokaklar 688 Cadde ve bağlı sokaklar 614 Cadde ve bağlı sokaklar Gimat Caddesi ve bağlı sokaklar Dağyaka Caddesi ve bağlı sokaklar

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 20.06.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 20.06.2025 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALESİ ELVAN SOKAKTA İÇME SUYU ŞEBE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALESİ ELVAN SOKAK, YEŞERTİ CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 20.06.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 20.06.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ MEHMETÇİK CADDESİNDE Ø 200 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPARATİFİ.

KAZAN

Arıza Tarihi: 17.06.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 23.06.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yoğun kullanımdan kaynaklı içme suyu problemi yaşandığından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve İymir Mahallesi