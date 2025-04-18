ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.04.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 18.04.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokak Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 18.04.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 18.04.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cihan Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cihan Sokak Hacıkara Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.04.2025 09:50:00

Tamir Tarihi: 18.04.2025 12:50:00

Detay: Şereflikoçhisar Sanayi Mahallesi testiciler sokakta oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle Sanayi Mahallesi ve İstiklal Mahallelerinde Saat 09:50 ile 12:50 arası 3 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Sanayi Mahallesi, İstiklal Mahallesi

YENİMAHA LLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.04.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 18.04.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BATI SİTESİ MAH 2333 CAD . İÇERİSİNDE BULUNAN Ø200 LİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BATI SİTESİ 2333 CAD VE CİVARI